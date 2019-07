Sardegna, attentato nella sede del Pd nel nuorese

Stanotte la sede del Pd di Dorgali, paesino della Sardegna situato nel nuorese, è stata colpita da un attentato incendiario. Attorno alle due di notte una forte esplosione è avvenuta nella palazzina di via La Marmora ma fortunatamente non vi è stato alcun ferito.

Sul posto, si legge su Repubblica, sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Siniscola che hanno allertato i vigili del fuoco e, al momento, sono in corso gli accertamenti del caso che andranno sulla scrivania del magistrato che si sta già occupando dell'attentato. Secondo i carabinieri la causa dell'esplosione che ha divelto le finestre e le tapparelle può essere stata una bombola Gpl esplosa all'interno dell'edificio. All'esterno dell'edificio, invece, è stata colpita un'auto parcheggiata sulla strada.