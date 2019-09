Boldrini su Salvini: "Contro di me ha fatto un'operazione criminale"

"Matteo Salvini nei miei confronti ha fatto un'operazione che non esisto a definire criminale" . Così Laura Boldrini si scaglia duramente contro il leader della Lega. La neo esponente del Partito Democratico – già, perché nei giorni scorsi l'ex presidente della Camera dei deputati ha annunciato il suo passaggio alla compagine dem – è andata all'attacco del numero uno del Carroccio ai microfoni di Rai Radio Due, ospite della trasmissione "I Lunatici".

Queste, dunque, le sue parole: "Per cinque anni, ogni volta che un migrante commetteva un reato, lo collegava al mio nome, definendolo 'una risorsa boldriniana'. Come se io fossi la mandante dei crimini. Ha causato tanto odio verso di me e dovrà risponderne" .