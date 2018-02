"Boldrini zitta", "Vergogna" Lite tv Gasparri-D'Attorre

Scintille in studio a L'Aria che tira su La7 tra Maurizio Gasparri e Alfredo D'Attore. Il senatore di Forza Italia è intervenuto durante un dibattito sugli scontri del weekend con gli antifascisti e gli antagonisti che hanno attaccato la polizia a Milano. Durante il suo intervento Gasparri ha messo nel mirino il presidente della Camera, Laura Boldrini. E lo ha fatto sottolineando, a suo dire, come la Boldrini abbia applicato due pesi e due misure nel giudicare gli scontri di piazza. Il senatore azzurro non ha dubbi e va all'attacco: "Laura Boldrini sta zitta quando si inneggia alle foibe, di fronte alle forze di polizia".



A questo punto sbotta il candidato di Leu, D'Attorre che risponde così al forzista: "Falso, vergognati fascista". Dopo un vivace scambio di opinioni la conduttrice è riuscita a far tornare il sereno in studio e il dibattito è proseguito senza ulteriori scossoni. Insomma gli scontri per le strade delle ultime settimane hanno acceso e non poco i toni della campagna elettorale dando vita anche a scintille nei dibattiti in tv...