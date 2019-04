Migranti, a Bolzano contributi all'Ong che monitora il Brennero

A Bolzano 5mila euro di contributi comunali sono stati dati a un'associazione finanziata da Soros per monitorare il confine del Brennero. Secondo quanto riportato da La voce di Bolzano, la commissione cultura del Comune di Bolzano ha elargito tale cifra alla Fondazione Alexander Langer. Tra le attività della fondazione Langer ci sono diverse iniziative condotte in stretta collaborazione con Antenne Migranti, gruppo che annovera tra le sue fila centri sociali ed estrema sinistra del Trentino Alto Adige. Si presuppone quindi che i soldi saranno investiti in campagne politiche e immigrazioniste. L'associazione finanziata da Soros, infatti, non è di certo nuova nel finanziare le attività di monitoraggio del confine del Brennero, aiutando così i migranti a passare clandestinamente la frontiera.

Recentemente il sindaco di centrosinistra di Bolzano, Renzo Caramaschi, è finito al centro di alcune polemiche sollevate dalla Lega. Il primo cittadino non ha infatti accolto la richiesta della Lega di aumentare i controlli da parte della Polizia per cercare di ridurre gli accampamenti abusivi e lo spaccio di droga. Come riporta Il Secolo Trentino, Luigi Nevola, consigliere comunale del Carroccio, è intervenuto attraverso una nota per commentare la recente decisione del Sindaco: " Il ministero degli interni ha stanziato dei fondi dedicati ai comuni e il nostro, ancora per poco, sindaco li rifiuta per un puro capriccio ideologico. La video-sorveglianza per contrastare lo spaccio di droga è uno strumento efficace usato in tutto il mondo, ma a Bolzano non serve secondo il sindaco ", ha affermato.