"Io ho gli stivali", "Cosa dici...?". Tutta l'ira di Bonaccini al bar

Su Stefano Bonaccini si hanno due dati di fatto innegabili: la vergogna del Partito democratico e il nervosismo. Il candidato rosso per l'Emilia-Romagna ha tolto il simbolo dei dem dal suo profilo Facebook e dai poster della campagna elettorale. Una testimonianza evidente: con quel logo si potrebbero perdere voti, quindi è meglio nasconderlo. A far tremare il governatore, probabilmente, è anche il fatto che la partita è ancora apertissima, tutt'altro che chiusa.

Recentemente si è reso protagonista di un'aggressione verbale nei confronti di un elettore arrabbiato. Come si apprende da un servizio de La7, il cittadino ha tuonato: " Io ho gli stivali, vede? Non faccia il fenomeno ". Dalle retrovie si vede arrivare un Bonaccini furibondo, che risponde stizzito: " Lei ha bisogno che impari l'educazione. Adesso mi lasci parlare. Mia mamma era orfana di entrambi i genitori, da bambina ha dovuto emigrare per sopravvivere. Io vengo da una famiglia molto umile. Lei a me non insegna cosa significa lavorare perché io lavoro 14 ore al giorno comprese le domeniche, quindi sia rispettoso degli altri ".

"Più calma e meno arroganza"

Poco dopo è arrivata la replica da parte di Lucia Borgonzoni. La Leghista su Facebook ha commentato la vicenda: " Immagini non belle. Al mio avversario del Pd consiglierei che agli elettori si risponde con un po' più di calma e un po' meno di arroganza: l'Emilia-Romagna non è roba vostra. Dal 26 gennaio inaugureremo una nuova stagione: dell'ascolto, della libertà e della partecipazione. P.s. Sono comunque molto nervosi. Chissà come mai ". Più breve invece la risposa di Matteo Salvini: " Che nervosismo... Il 26 gennaio si cambia! ".