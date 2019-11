Bonaccini: “M5s che corre solo è regalo alla destra”

Il risultato del votazione sulla piattaforma Rousseau non solo ha scosso il M5s, con la clamorosa bocciatura della linea Di Maio che mirava a prendersi una “pausa elettorale” così da non presentarsi alle elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria del prossimo gennaio, ma ha spiazzato anche il Pd che contava almeno su una sorta di desistenza con i pentastellati per fermare l’avanzata travolgente della Lega e del centro-destra.

Sostanzialmente, il voto degli iscritti 5s ha in significato ben più ampio rispetto al quesito su cui si sono espressi online. La vittoria del “No”, quindi della posizione a favore della presentazione delle liste nelle Regioni chiamate alle urne, lo si può leggere anche come un ulteriore attestato che la base del MoVimento non accetta alleanze e accordi di qualsiasi genere con i dem. Ieri sera, il premier Giuseppe Conte, alla domanda dei cronisti sul rischio di possibili conseguenze per il governo dopo il voto su Rousseau, ha risposto: “Assolutamente no“.

Vero, perché la prova della tenuta della maggioranza giallorossa la si avrà a gennaio, proprio con le elezioni in Emilia-Romagna e Calabria. Una eventuale sconfitta del Pd nella storica roccaforte rossa avrà di sicuro serie conseguenze sul futuro del governo.

A tremare, però, non è solo Giuseppi ma anche Stefano Bonaccini, il governatore uscente dell’Emilia-Romagna, in corsa per la riconferma alla guida della Regione. L’esponente dem contava, infatti, o sull’alleanza con i pentastellati o in una desistenza che significava assenza del simbolo del M5s sulla scheda elettorale. Due ipotesi che il voto su Rousseau ha bruciato. Correre da soli e non allearsi con il Pd è stato il responso dalle urne virtuali.

In un'intervista al Corriere della Sera, Bonaccini ha commentato il voto pentastellato che "rinunciare ad assumersi responsabilità significa precludersi la possibilità di contare e lavorare per i propri obiettivi". Oltre che, naturalmente, "regalare un vantaggio ad una destra che non sta mostrando particolare interesse per questa regione, ma solo l'intenzione di mandare a casa il governo Conte".