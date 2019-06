Bongiorno lancia l'idea: "Serve un test psicologico per i magistrati"

Un test psicologico per i magistrati. È quanto serve, secondo Giulia Bongiorno, per rivolare come un calzino, migliorandola, la giustizia italiana.

Il ministro della pubblica amministrazione lancia la sua idea nel corso di un'intervista rilasciata a Libero. Una chiacchierata nella quale si è parlato del suo ruolo da senatrice nella Lega di Matteo Salvini, delle beghe della pubblica amministrazione (furbetti del cartellino in primis), che sta provando a risolvere con il suo dicastero e, infine, proprio il nodo delle toghe tricolori.

Ecco, è qui che l'esponente del Carroccio suggerisce di cambiare le regole d'accesso alla magistratura nostrana: "Ci vuole anche una verifica psicoattitudinale: non può diventare giudice solo chi è più bravo degli altri a imparare a memoria i codici e la giurisprudenza, sono indispensabili anche doti caratteriali di equilibrio e buon senso. Poi, una volta superato l'esame, serve una formazione accurata e completa e se, vinto il concorso, il tirocinio va male, dev'essere inibita ogni possibilità di accesso alla magistratura…" .

Dunque, un'idea ben precisa anche circa la riforma del Csm (Consiglio Superiore della Magistratura): "È da rivedere il sistema d'elezione, la situazione attuale crea patologie. Io non sono contro la libertà di pensiero, e non mi scandalizza che nel Csm ci siano correnti; ma bisogna evitare la politicizzazione dell’organo e gli scontri tra fazioni, magari pensando a un sorteggio tra una rosa di nomi indicati dalla politica e dalla categoria" .