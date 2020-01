Boschi: "Ho avuto una storia, ma ora sono di nuovo single"

"La mia relazione? Sì, è finita ma ci vogliamo ancora bene" . Lo rivela Maria Elena Boschi, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, dove spiega di aver voluto tenere nascosta questa relazione " per tutelare la nostra privacy".

In chiusura di trasmissione la Gruber ha anche osato chiedere alla Boschi quale fosse la sua attuale situazione sentimentale. "Anche se non lo trovo così rilevante, comunque adesso non sono in una relazione" , ha risposto la capogruppo di Italia Viva alla Camera, visibilmente imbarazzata.

L'intervista, però, è stata incentrata principalmente sui nodi più spinosi su cui ci sono le maggiori tensioni all'interno della maggioranza giallorossa. La Boschi, sulla prescrizione, ha precisato: "Sono mesi che chiediamo al presidente Conte di fare una proposta per riformare il processo penale, ma invece si è aspettato gennaio che la riforma Bonafede entrasse in vigore" . L'ex ministro delle Riforme ha, poi, attaccato il Pd accusandolo di subalternità nei confronti del M5S e ha definito "paradossale" il fatto che il suo ex partito "non voglia tornare alle legge Orlando". E ancora: "Anche se siamo in un’alleanza di governo, non possiamo mettere a rischio i diritti dei cittadini, perché la riforma della prescrizione significa `fine processo mai´, che paradossalmente allungherebbe i processi".