Boschi: "In Italia Viva c'è più libertà. Siamo fuori dalla logica delle correnti del Pd"

Descrive il suo nuovo partito come più libero, più allegro, che non guarda alle correnti interne. Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, parla della nuova formazione politica creata da Matteo Renzi e la confronta con il Partito democratico.

Ospite della trasmissione L’Aria che tira su La7, l’ex ministro sottolinea di essere dispiaciuta quando ha lasciato il Pd. Evidenzia poi che si è impegnata molto per il suo ex partito ma in Italia le cose vanno diversamente perché “ prevale più il senso di libertà, non di liberazione, di poter dire quello che si pensa - spiega la Boschi - nell'essere fuori dalla logica delle correnti che purtroppo stanno rovinando il Partito democratico ”.

Un altro aspetto fondamentale di Italia Viva, rimarcato dalla Boschi, è la libertà di fare proposte parlando direttamente ai cittadini e cercando di individuare delle soluzioni ai problemi senza che questo modo di fare possa sembrare un attacco al segretario del partito. In sostanza, secondo l’ex ministro si tratta di “ parlare un po' più fuori dal palazzo e meno al proprio ombelico ".