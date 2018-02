Brescia, per le amministrative è pronta una lista di soli immigrati

Immigrati per l'Italia, Lega immigrazione, stranieri democratici? Nessuno sa ancora che nome assumerà ma la nuova lista civica di soli immigrati che prenderà vita a Brescia fa già discutere.

In vista delle incombenti elezioni amministrative, nella Leonessa d'Italia potrebbe correre una lista di soli candidati provenienti dall'estero. La proposta è stata lanciata durante l'assemblea della Federazione delle associazioni bresciane per l'immigrazione, in una delle città capoluogo d'Italia a più alta densità di cittadini stranieri.

Gli associati della Fabi, spiega il Giornale di Brescia, sono pronti a mettersi in gioco in prima persona: "Non vogliamo più essere considerati cittadini di serie b - spiegano i portavoce dellla Federazione - e abbiamo un programma che parte dalle questioni relative all'immigrazione ma comprende anche ambiente, sicurezza, scuola e lavoro".

Secondo le prime indiscrezione, la proposta degli immigrati avrebbe già raccolto l'interessamento di alcune formazioni politiche: "Sin qua ci hanno ignorati ma oggi cercano un confronto". Il voto degli stranieri rappresenta un bacino elettorale consistente che di sicuro fa gola a molti.

Sia fra gli elettori che anche fra i potenziali eletti.