Brexit, il governo chiederà alla Regina sospensione Parlamento

Boris Johnson mette in atto il suo piano per scongiurare un possibile rinvio della Brexit. Secondo quanto riferito dalla Bbc e dal cronista politico Nick Robinson, e confermato dallo stesso Primo ministro, il governo inglese chiederà già oggi alla Regina Elisabetta II di acconsentire alla sospensione dei lavori del Parlamento, a partire da metà settembre, pochi giorni dopo la riapertura dalla pausa estiva e per cinque settimane. Se questo avverrà, e non ci saranno ricorsi, è improbabile che i deputati abbiano il tempo di approvare qualsiasi legge che possa impedire al primo ministro di portare il Regno Unito fuori dall'Ue il 31 ottobre, con o senza accordo.

Tory Backbencher e l'attivista pro-Remain Dominic Grieve lo hanno definito " un atto oltraggioso ", sottolineando che questa decisione potrebbe portare a un voto di sfiducia nei confronti di Johnson: " Questo governo cadrà" hanno spiegato . Il laburista Tom Watson ha dichiarato che la mossa di Johnson rappresenta " affronto assolutamente scandaloso alla nostra democrazia " mentre il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha dichiarato che i parlamentari dovranno riunirsi per fermare il piano la prossima settimana, oppure " la giornata di oggi passerà alla storia come tappa oscura per la democrazia britannica ". John Mayor, ex primo ministro conservatore, ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione di Boris Johnson.

La giornalista della Bbc Laura Kuenssberg ha rivelato che solo un numero limitato di ministri del governo era a conoscenza del piano del primo ministro, prima che diventasse pubblico. L'obiettivo del leader conservatore è quello di sospendere le attività parlamentari per cinque settimane in modo da impedire ai Comuni di interferire con il piano di Londra di lasciare l'Ue il prossimo 31 ottobre. " Ho sentito che alla Regina potrebbe venir chiesto di acconsentire al rinvio del Parlamento già oggi ", ha twittato il giornalista Nick Robinson. Rumors confermati dal leader tory: il Parlamento sarà sospeso durante la seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre, due settimane dalla data prevista per la Brexit, il 31 ottobre. " I deputati avranno molto tempo per discutere ", ha detto in una dichiarazione a Sky, mentre la sospensione è stata denunciata dall'opposizione come un modo per impedire ai deputati di fermare una Brexit senza accordo.

Il premier britannico è pronto a tutto pur di tenere fede agli impegni presi e scongiurare il rinvio della Brexit. Come riportava qualche giorno fa il settimanale The Observer, il premier conservatore ha chiesto al procuratore generale, Geoffrey Cox, un parere legale circa la possibilità di sospendere le attività del Parlamento per cinque settimane a partire dal 9 settembre. Secondo quanto trapelato, l’azione è legalmente possibile, almeno che, nel frattempo, non vengano prese contromisure – ossia un ricorso presso i tribunali.