Legge elettorale, FI contro il referendum proposto dalla Lega

" Avanti con il referendum per il maggioritario. Serve una legge elettorale che dice che chi vince governa ". È chiaro l'annuncio di Matteo Salvini, che prima di salire sul palco di Pontida ha ribadito ai giornalisti l'intenzione di chiamare " a raccolta milioni di italiani per darci una mano ". Ma la volontà da parte del leader leghista non è stata assolutamente condivisa da Renato Brunetta: " La proposta di referendum regionale sulla legge elettorale è solo fumo negli occhi, anzi un imbroglio ".

"Inammissibile"

Il deputato di Forza Italia ha attaccato l'ex ministro dell'Interno: " Il giorno dopo l'incontro tra Berlusconi e Salvini per rilanciare l'alleanza di centrodestra, senza dire nulla a nessuno la Lega con uno strappo ha proposto il ritorno a un maggioritario puro attraverso un referendum su base regionale, fatto nelle regioni dove governiamo insieme, ma senza nemmeno interpellarci ". Il capogruppo di FI alla Camera ha infine tuonato: " Non serve essere grandi costituzionalisti per capire che un referendum del genere non sarebbe mai ammissibile. Quindi mi sembra che d'un tratto siamo tornati all'uomo solo al comando ".