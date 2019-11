Bruno Vespa: "Salvini è un goleador, ecco perché la sinistra ha paura"

In un'intervista rilasciata a La Verità, Bruno Vespa ha parlato del suo nuovo libro "Perché l'Italia è diventata fascista (e perché il fascismo non può tornare)". Si tratta di una lettura interessante poiché " quando vedi che la crema dell'antifascismo ha invocato Benito Mussolini, qualche domanda è giusto farsela ". E la risposta è che " la democrazia ha una vocazione al suicidio di cui non si rende conto. Quello che è successo dopo la Prima guerra mondiale ha dell'incredibile ". È stata infatti commessa una serie di errori fatali: " Bisognava capire che portare i soviet in Italia era una follia. E che era un grave errore mortificare i reduci già responsabilizzati da ruoli importanti mettendoli ai margini ".

"Il fascismo non tornerà"

Tuttavia a suo giudizio non vi è alcuna possibilità che il fascismo possa tornare: " Gli anticorpi sono molto forti. Però dobbiamo stare attenti che il desiderio di ordine e stabilità crescente non porti ad anestetizzare certi valori fondamentali ". Il giornalista ha messo in luce le situazioni attuali in alcuni Paesi dell'Est: " I critici dei sistemi ungherese e polacco segnalano che l'ordine e il benessere conquistati hanno finito per autorizzare un lenimento di certe libertà democratiche ".

Facendo riferimento ai recenti casi di razzismo negli stadi, il conduttore televisivo ha detto che sono " fatti gravi, ma marginali ", ma più se ne parla e " più si fa il gioco di queste realtà minuscole. Alle elezioni Forza nuova e Casapound raggiungono lo zero virgola ". Su Matteo Salvini ha fatto una previsione ben precisa: " In tempi medi si staccherà sia da Marine Le Pen sia da Afd ". Il leader della Lega " è un goleador, quello che segna di più. Tant'è vero che si vuole evitare di fargli giocare la partita decisiva delle elezioni ". Per quanto riguarda invece la commissione Segre ha affermato: " Credo ci siano gli elementi perché le regole di quella commissione vengano scritte in modo da non prestarsi a equivoci ".