Salvini: "Sconcerta Madonnina decapitata, è odio verso il Natale"

“ È odio verso la nostra cultura e verso il Natale ". Con queste parole su Twitter, Matteo Salvini esprime il proprio "sconcerto" su quanto accaduto a Briatico, in Calabria, dove delle persone hanno deturpato la statua della Madonna del Mare lasciando attonita l'intera comunità.

I vandali, non ancora identificati, hanno decapitato la statua della Madonna e del Bambino e poi hanno lasciato le teste ai piedi dell'effige, che si trova in una grotta nei pressi della scalinata di ingresso alla spiaggia. Sull'episodio i carabinieri della stazione locale hanno avviato le indagini ed hanno eseguito alcuni accertamenti tecnici nel tentativo di identificare i responsabili.

I fatti hanno provocato sconcerto nel piccolo centro nel vibonese e Matteo Salvini, che in Calabria ha rafforzato la presenza del suo partito, è intervenuto lasciando al proprio profilo twitter la propria posizione su quanto accaduto: " Decapitata la Madonnina del Mare e il Gesú Bambino in grembo. Ennesimo sconcertante episodio di odio verso la nostra cultura e verso il Natale ".

Decapitata la Madonnina del Mare e il Gesú Bambino in grembo. Ennesimo sconcertante episodio di odio verso la nostra cultura e verso il Natale, un abbraccio alla comunità di Briatico, in Calabria. https://t.co/D5bTVdD37E — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 29, 2019