Calderoli avverte i giallorossi: "In Aula non faremo passare niente"

Per il nascente governo giallorosso, i numeri parlano già di una maggioranza traballante, tanto in Aula quanto nelle Commissioni. E per il senatore Roberto Calderoli sembra di essere a " oggi le comiche" , " se non ci fosse in ballo il futuro del Paese ".

Non si capisce cosa vogliano fare Pd e Movimento 5 Stelle, la cui unione inizia già ad essere incerta, ancora prima di cominciare, ma " dal primo governo Prodi in poi tutti gli esecutivi hanno ballato al Senato ". E non solamente per i voti in Aula, ma anche per quelli nelle Commissioni.

Ed è proprio sulle Commissioni (sei in Senato) che potrebbe puntare la Lega, avendone la presidenza, per mettere in difficoltà il nuovo esecutivo. Calderoli, infatti, spiega in un'intervista a Libero, che " il presidente è quello che convoca le sedute della Commissione, riunisce l' ufficio di presidenza che deve decidere il calendario delle discussioni e se questo non viene votato all' unanimità deve andare in Commissione. E qui, non in tutte Pd e M5S hanno la maggioranza, quindi dovranno trattare e perdere tempo. Molto tempo ".

Ma non solo. Il nascente esecutivo potrebbe essere messo in seria difficoltà anche da una serie di emendamenti e intoppi regolamentari: " Sotterrerò il governo sotto milionate di emendamenti" , minaccia Calderoli, annunciando che intende mostrare "a Conte e a suoi ministri cose che nemmeno si immaginano" .