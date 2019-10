Calderoli e la strategia di Lega e FdI: "Separati per colpire uniti"

L'unione fa la forza. E Roberto Calderoli utilizza questo noto concetto per spiegare come le due proposte sull'elezione diretta del presidente della Repubblica, avanzate da Lega e Fratelli d'Italia, siano due testi diversi, uniti però dallo stesso obiettivo.

"Con Fratelli d'Italia viaggiamo separati per colpire uniti" , dice il vicepresidente leghista del Senato, parlando appunto dell'elezione diretta del capo dello Stato, obiettivo comune di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni.

L'esponente del Carroccio ha dunque annunciato la raccolta delle firme per la riforma, che prevede anche l'abolizione dei senatori a vita: "Domani in Cassazione presentiamo un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare che prevede l'elezione a suffragio universale diretta del presidente della Repubblica e l'abolizione dei senatori a vita. I senatori a vita sono di nomina presidenziale o ex presidenti della Repubblica: quindi si tratta di temi direttamente collegati" .