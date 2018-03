Calenda neo-iscritto Pd: "Se si alleano con M5S mollo subito"

Potrebbe non durare molto la liaison tra il Partito Democratico e il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Se ieri il membro del governo aveva annunciato di volersi iscrivere alla formazione di centrosinistra, convinto che "non bisogna fare un altro partito, ma lavorare per risollevare quello che c'è", oggi tira già aria di rettifiche.

È tornato a esprimersi sui suoi canali social Carlo Calenda e da twitter ha messo bene in chiaro che la sua adesione al partito è condizionata. "Se il Pd si allea con il M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia dei partiti politici", dice il ministro, che vuole una "Presa di coscienza sul futuro del Pd, non una resa dei conti su passato".

"Ho sempre parlato chiaro con Renzi ma mi rifiuto di partecipare ora alla rimozione collettiva di un percorso che ha avuto anche tantissimi elementi positivi. Se cercano anti-Renzi non sono io", dice Calenda, rispondendo a quelle voci che volevano il suo ingresso nel partito come un non troppo velato modo per mettersi in contrapposizione proprio con l'ex premier.