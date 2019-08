Calenda a Telese: "Io come Salvini e Meloni? Ti pare una domanda intelligente"

Vivace screzio tra Luca Telese, conduttore di 'In Onda' e l'ex ministro Carlo Calenda che ieri ha lasciato la direzione nazionale del Pd in dissenso con la decisione di dar vita a un governo con il Movimento Cinque Stelle.

"Oggi la sua posizione è identica, forse per la prima volta, a quella di Meloni e di Salvini" , ha detto Telese, riferendosi al fatto che Calenda sia a favore del ritorno alle urne, esattamente come i due leader 'sovranisti' di centrodestra. "Ma ti sembra una roba intelligente da dire?", gli ha prontamente risposto l'ex ministro dei governi Renzi e Gentiloni. "Beh io dico anche cose non intelligenti", ha risposto ironicamente Telese, a cui Calenda si è rivolto dandogli del 'tu'.