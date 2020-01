"Cannabis light legale": arriva l'emendamento del M5S

" Abbiamo perso una battaglia ma non la guerra ". I grillini l'avevano promesso e ora sono pronti a indossare l'elmetto: le norme sulla cannabis light - dopo essere state ritenute inammissibili dalla presidente della Camera, Elisabetta Casellati - potrebbero rientrare a Montecitorio. L'accelerata del Movimento 5 Stelle si fa forza della recente sentenza storica a favore dell'auto coltivazione della marijuana: l'intenzione dei pentastellati è di fare un esplicito riferimento alla pronuncia delle sezioni unite penali; ad esempio si potrebbero stabilire il numero delle piantine da coltivare e come poter rispettare i paletti posti anche dalla Corte Costituzionale. Come riportato da Il Messaggero, fonti 5S hanno fatto sapere: " Non si può lasciare ogni cosa allo stato brado e far sì che sia la giurisprudenza a dettare la linea ".

Dunque la volontà è quella di agire concretamente con un emendamento: nelle prossime ore si cercherà di raccogliere i voti di una maggioranza trasversale. La proposta in questione prevede l'uso " in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici ". E il contenuto di tetraidrocannabinolo (Thc) dovrebbe essere inferiore allo 0,5%. L'idea è di ripresentare la medesima proposta come emendamento al Milleproroghe che dovrà essere convertito in legge.

Il piano B

La Casellati aveva rivolto un invito ben preciso a Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Liberi e uguali: presentare una proposta parlamentare. L'alternativa è rappresentata dal testo del senatore 5S Matteo Mantero, che però non è ancora stato calendarizzato. I gialli inoltre contano sull'appoggio di Roberto Fico, il presidente della Camera. Fonti del M5S avrebbe fatto sapere che si sta attendendo la relazione del Ministero della Sanità e quella dell'Interno. Nonostante le varie tensioni, è stato fatto notare non solo che c'è l'ok del dicastero dell'Economia, ma anche che " al Senato l'accordo nella maggioranza era totale ".