La canzone-parodia della Meloni su Renzi e Di Maio

"Due nemici, smemorati, per la poltrona sono alleati" . Giorgia Meloni, sulle note della sigla di Holly e Benji, prende così in giro Luigi Di Maio e Matteo Renzi, protagonisti dell’inciucio che ha portato alla formazione del governo giallorosso.

Il siparietto ad Atreju, in occasione della tradizionale festa di Fratelli d'Italia all’Isola Tiberina, a Roma. All'evento di partito ha presenziato anche Radio Rock 106.6, che ha inviato per l’occasione il suo karaoke reporter Dejan Cetnikovic.

Ecco, la canzone del celebre cartone animato giapponese è stata occasione per fare satira sul leader del Movimento 5 Stelle e sul fondatore di Italia Viva. La capa politica di Fdi, infatti, oltre a intonare il famoso motivetto lo ha riscritto per attaccare i due, etichettandoli appunto come due "smemorati", che per non perdere la poltrona si sono alleati.