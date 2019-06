Caos Procure, si dimette dal Csm il magistrato Morlini (che si era autosospeso)

Il consigliere del Csm Gianluigi Morlini ha comunicato le dimissioni da Unicost. A darne notizia il gruppo Unità per la Costituzione stesso, in un documento firmato dal presidente Mariano Sciacca e dal segretario Enrico Infante.

Nella nota, infatti, si legge: "Unità per la Costituzione prende atto di questa determinazione e ribadisce la necessità di preservare la credibilità e autorevolezza dell'organo di governo autonomo della magistratura" .

Il togato Morlini, dopo essersi già autosospeso nei giorni scorsi, ora lascia ufficialmente la corrente, che esprime "disagio che tale decisione crea all'istituzione consiliare in termini di credibilità" .