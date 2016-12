Capodanno super blindato: 7mila soldati in campo

Roma Sarà un Capodanno blindato quello nelle principali città italiane. Il rischio attentati, dopo l'uccisione di Anis Amri, il responsabile della strage di Berlino, da parte di due agenti di Polizia, si fa infatti sempre più forte. Già prima di Natale il ministro dell'Interno Marco Minniti aveva chiesto a prefetti e questori di rafforzare «i controlli nelle aree di maggior afflusso di persone in occasione di eventi in programma sotto le feste». Aveva quindi riunito il Comitato di analisi strategica antiterrorismo che ha deciso di innalzare la protezione.

Osservata speciale è ovviamente Roma. Nella Capitale saranno dispiegati migliaia di uomini di forze armate (che su tutto il territorio nazionale saranno 7mila) e dell'ordine. I punti su cui si concentrerà l'attenzione saranno il Colosseo e i Fori imperiali, dove vi saranno anche posti di blocco blindati di Polizia, Carabinieri ed Esercito. Inoltre, gireranno per la città pattuglie automontate, ovvero le Squadre operative speciali (Sos) dell'Arma. Mentre a Tor di Quinto è prevista la presenza del Gis (gruppo di intervento speciale) e saranno in allerta anche i Nocs, per un possibile intervento veloce. I punti maggiormente controllati, oltre a quelli sopra citati saranno le vie del centro, piazza Venezia e le altre piazze principali, come piazza Navona, la zona del Phanteon, piazza del Popolo, l'area del Circo Massimo e poi le ambasciate di Francia, Israele e Germania, dove le pattuglie fisse saranno integrate con più uomini. Ci sarà quindi l'apporto della polizia municipale, della Guardia di Finanza, della polizia locale e di vari altri reparti operativi. I controlli saranno intensificati anche lungo il percorso della metropolitana.

La sicurezza, però, non arriverà solo via terra, ma anche dal cielo con gli elicotteri di Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri, mentre le squadre dei vigili del fuoco saranno in allerta per possibili interventi. Ci sarà quindi l'Aeronautica militare, operativa con l'HH139 dell'84esimo centro Sar (search and rescue) di Gioia del Colle, appartenente al 15esimo stormo e l'HH 212 del 21esimo gruppo del nono stormo di Grazzanise che, come accadde per il Giubileo, sorvoleranno i cieli della Capitale e, all'occorrenza, di altre aree. I mezzi faranno base a Pratica di mare e avranno a bordo gli incursori del 17esimo stormo. L'Aeronautica, peraltro, ha concluso pochi giorni fa un'esercitazione con la Guardia di Finanza volta proprio a trovare «maggiori sinergie» in caso di pericolo. Resteranno come sempre, in allerta gli Eurofighter del 4° stormo di Grosseto, del 36° stormo di Bari e del 37° stormo di Trapani, pronti a decollare in scramble in caso di rischio e su ordine dell'Air control center di Poggio Renatico.

Controlli intensificati anche a Napoli, Milano, Firenze, Torino e Reggio Calabria, dove sono previste sinergie tra le varie forze di polizia e i militari per una maggiore prevenzione.