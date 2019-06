Casalmaggiore, il sindaco della Lega rieletto insulta gli avversari: "Voi siete solo feccia"

"Non ringrazio quelli che hanno raccontato in giro delle palle tremende" . E poi, urlando: "Quella è gente che odia Casalmaggiore ed è feccia, rimane feccia…feccia" . La sbraitata è di Filippo Bongiovanni e arriva nei minuti appena seguenti alla sua vittoria al ballottaggio, che lo incorona nuovo sindaco della Lega di Casalmaggiore, comune di 15mila anime in provincia di Cremona.

Una manciata di minuti prima aveva incontrato e abbracciato l'avversario sconfitto Fabrizio Vappina, candidato primo cittadino per il centrosinistra. Dopo il fair-play, il duro-durissimo sfogo, togliendosi più di un sassolino dalle scarpe.