CasaPound vince la causa: Facebook dovrà riattivare la pagina

CasaPound ha sconfitto Facebook. Come riporta l'agenzia Adnkronos, il tribunale Civile di Roma ha accolto il ricorso presentato dal movimento dopo che lo scorso 9 settembre il colosso di Melo Park aveva deciso di punto in bianco di disattivargli la pagina ufficiale. I giudici capitolini hanno ordinato al social network fondato da Mark Zuckerberg "l'immediata riattivazione della pagina dell'Associazione di Promozione Sociale CasaPound" .

Nella sentenza firmata dal giudice Stefania Garrisi, il cui contenuto è stato pubblicato in esclusiva dall'agenzia Adnkronos, si parla di "accoglimento totale" del ricorso presentato da CasaPound. Il Tribunale di Roma ha inoltre fissato la penale di 800 euro per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso, e ha condannato Facebook a rifondere le spese di giudizio che sono state liquidate in 15mila euro.