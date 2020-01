Caso Gregoretti, la maggioranza chiede rinvio del voto in giunta

La relazione finale del presidente della giunta per le immunità del Senato, Maurizio Gasparri, ha dato ragione grossomodo all’ex ministro Matteo Salvini.

In particolare, sul caso Gregoretti il senatore di Forza Italia sostiene la linea secondo cui sulle decisioni che hanno interessato la sorte di 115 migranti nello scorso mese di luglio c’è anche il “timbro politico” del presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Il caso Gregoretti è sorto il 27 luglio, quando dal Viminale è arrivato un No alla richiesta di sbarco dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera. Il mezzo è rimasto fermo per alcuni giorni all’interno del porto di Augusta.

A decretare il divieto di sbarco è stato l’allora ministro dell’interno Matteo Salvini. Il governo in carica era infatti il Conte I, quello cioè formato dalla maggioranza gialloverde che da lì a breve sarebbe poi deflagrata nella crisi di governo di ferragosto.

Sul caso Gregoretti è quindi intervenuta la procura di Siracusa, la quale ha aperto un’inchiesta girandola poi per competenza alla procura di Catania ed al tribunale dei ministri del capoluogo etneo. Secondo i magistrati che hanno avviato le indagini infatti, ci sarebbero i presupposti per accusare Salvini di sequestro di persona ed abuso di ufficio.

La vicenda è poi andata avanti nei mesi successivi, quando la procura di Catania ha chiesto l’archiviazione per il segretario leghista, nel frattempo non più ministro ma semplice senatore, mentre il tribunale dei ministri ha deciso in modo differente. Ed è giunta in tal modo all’apposita commissione presieduta da Maurizio Gasparri la richiesta per l’autorizzazione a procedere.

Il caso è molto simile a quello riguardante la nave Diciotti: quest’ultima è l’imbarcazione della Guardia Costiera che è rimasta, nell’agosto del 2018, ferma con diversi migranti a bordo a Catania. Anche in quel caso è stato chiesta un’indagine contro Salvini, stoppata poi dalla decisione della giunta per le autorizzazioni del Senato che ha concesso l’immunità per il segretario del carroccio.

La vicenda dunque è molto più politica che giudiziaria. Nei giorni scorsi lo stesso Salvini ha presentato le memorie, in cui ha sostenuto di aver agito assieme al governo ed a difesa degli interessi nazionali. Una risposta diretta al Movimento Cinque Stelle, alleato all’epoca di Salvini ma che ha scaricato poi l’ex ministro affermando che, sul caso Gregoretti, in realtà la responsabilità dell’azione politica era in capo soltanto all’allora titolare del Viminale.

Come detto, secondo Gasparri l’iniziativa politica è da ravvisare in tutto l’esecutivo Conte I e per questo il presidente ha chiesto ai suoi colleghi di non votare a favore dell’autorizzazione a procedere: “A prescindere dalla configurabilità o meno di un concorso nel reato del presidente Conte, elemento sul quale la giunta non può anzi non deve esprimersi, sicuramente – si legge nella relazione – è configurabile un coinvolgimento politico governativo di quest'ultimo comprovato innanzitutto dall'assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti da parte del ministro Salvini e sulle scelte da lui operate”.

Intanto, come si apprende dall’AdnKronos, la maggioranza avrebbe richiesto il rinvio del voto presso la giunta del Senato, previsto il 20 gennaio. Una richiesta, quella di M5S, Pd ed Iv, che sarebbe figlia della decisione della capigruppo del Senato di sospendere le attività dell’aula dal 20 al 24 gennaio, vigilia delle elezioni regionali in Emilia.

Ma proprio su quest’ultimo passaggio, è da registrare la posizione di Matteo Salvini: “Hanno paura di perdere la faccia, sono senza onore e senza dignità”, ha commentato il segretario leghista.