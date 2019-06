Caso Palamara, 2 giudici si sospendono dal Csm: "È la caccia alle streghe"

Si allargano gli effetti della bufera che ha colpito la magistratura, a seguito del caso Palamara. Oggi, altri due giudici si sono autosospesi dal Csm. Si tratta di Gianluigi Morlini, di Unicost e presidente della V commissione, per la decisione degli incarichi direttivi, e di Paolo Criscuoli, di Magistratura indipendente e componente della I e della VI commissione.

Sembra che entrambi abbiano partecipato agli incontri a Roma per decidere le nomine per il procuratore di Roma. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la discussione avrebbe determinato la scelta di altri magistrati, per almeno 5 procure in tutta Italia.

Nell'annunciare la sua sospensione e dichiarandosi estraneo ai fatti di cui è sospettato, Criscuoli ha fatto sapere che " è in corso una campagna di stampa che sovrappone indebitamente i piani di una indagine penale relativa a fatti rispetto ai quali sono del tutto estraneo con l’attuale attività svolta presso il Csm" . A detta del magistrato, si respira un " clima di caccia alle streghe ", che " ha offuscato e rischia di compromettere ulteriormente l'immagine e la percezione che dell'organo di governo autonomo della Magistratura hanno i cittadini ". Il clima pesante, inoltre, non permette al magistrato di partecipare adeguatamente alle attività del Csm, " fino a quando non sarà ribadito e chiarito, anche dagli organi competenti, la piena correttezza del mio operato ".

Con le due autospensioni di oggi, il numero dei consiglieri che hanno deciso di ritarsi dal Csm sale a 5: oltre a Luca Palamara, si sono dimessi Luigi Spina, indagato perfavoreggiamento e rivelazione del segreto d’ufficio nei confronti di Palamara, Corrado cantoni e Antonio Lepre. Oggi, i pm indagati sono stati sentiti in procura a Perugia, ma gli interrogatori sono protetti dal più stretto riserbo.