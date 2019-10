Cellulari, pc e pen drive sequestrati dalla finanza a Tiziano Renzi

Non hanno fatto nemmeno in tempo ad incassare la condanna per le false fatture, che per i genitori di Matteo Renzi si affaccia già un'altra preoccupazione, legata a un'altra indagine. Lo scorso 3 ottobre, infatti, la guardia di finanza avrebbe perquisito la villa di Tiziano Renzi, a Rignano sull'Arno, sequestrando computer, cellulari e varie pen drive.

Lo riporta la Verità, che spiega come la perquisizione e il sequestro siano legata al procedimento per traffico di influenze illecite, reato per cui Tiziano è indagato insieme a Luigi Dagostino. Ieri, la procura avrebbe dato l'incarico per un accertamento tecnico non ripetibile, che consiste nel copiare i file informatici sequestrati nella villa di papà Renzi e scoprire cosa contengano.

Sembra che dai cellulari sequestrati non siano state cancellate le chat, alcune delle quali si riferiscono ad argomenti sensibili e vicissitudini giudiziarie. Sentendosi al riparo dalle intercettazioni, infatti, Tiziano Renzi si sarebbe lasciato andare a confidente e argomenti "compromettenti".

La perquisizione sarebbe arrivata poco prima della sentenza per false fatture, che ha condannato i genitori dell'ex premier a un anno e nove mesi. I due processi sembrerebbero collegati tra loro: una delle fatture pagate dall'imprenditore Luigi Dagostino alla Party Srl e alla Eventi 6 potrebbe essere collegata con l'incontro a Palazzo Chigi tra Luca Lotti e Antonio Savasta. Quat'ultimo, aveva raccontato alla Verità, il motivo dell'incontro: "La mia richiesta era quella di partecipare a gruppi di studio o essere applicato a delle commissioni ministeriali che si occupavano di appalti" , aveva confessato al giornalista. In cambio, avrebbe procurato a Dagostino " un colloquio con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Luca Lotti. E riuscì ad ottenere tale appuntamento proprio grazie a Tiziano Renzi ". L'incontro a Palazzo Chigi avvenne il 17 giugno, " dopo soli due giorni dall' emissione della fattura numero 1 della Party, poi pagata dalla Tramor, e a cui seguiva il 30 giugno 2015 la fattura 202 della Eventi 6 ".

Tutti episodi che gli investigatori esamineranno nella nuova inchiesta per traffico di influenze illecite, servendosi del materiale trovato all'interno degli apparecchi elettronici di Tiziano Renzi.