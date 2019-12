Centinaio: “Altri 5s pronti a entrare nella Lega ma faremo selezione”

Altri parlamentari del M5s sarebbero in procinto di abbandonare Luigi Di Maio e Beppe Grillo per passare alla Lega. Un salto clamoroso che potrebbe mettere a serio rischio il futuro del governo Conte, indebolito da una risicata maggioranza al Senato e dalle sempre più frequenti liti all’interno della maggioranza che lo sostiene.

La notizia è stata rilanciata dal senatore leghista Gian Marco Centinaio nel corso della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora . "Ci sono altri grillini che vogliono unirsi a noi” , ha dichiarato l’ex ministro dell'Agricoltura e del Turismo. Quest’ultimo, però, ha dichiarato che non saranno presi tutti coloro che vogliono abbandonare la nave pentastellata ma sarà effettuata una sorta di selezione. '' A qualcuno abbiamo detto di no, ce ne sono alcuni che è meglio che rimangano nei 5 Stelle perché non rientrano nei nostri standard''. Questi, secondo Centinaio, ''sono troppo 5S, volevano mantenere le loro idee da 5S medi e poi venire con noi".

L’esponente della Lega ha poi spiegato l'ingresso dei senatori Lucidi, Urraro e Grasso lanciando un duro attacco ai grillini: ''Ci siamo trovati d'accordo sul fatto che sia meglio che il M5s smetta di governare questo paese. Da tempo erano sulle stesse linee nostre, è stato un passaggio normale da questo punto di vista. Sappiamo che Grillo e Di Maio hanno provato inutilmente a fargli cambiare idea''.

Centinaio non ha fatto i nomi dei parlamentari che potrebbero a breve lasciare il MoVimento ma ha escluso categoricamente l'ipotesi di un ingresso nella Lega di Gianluigi Paragone, uno dei fieri oppositori dell’alleanza tra M5s e Pd, del Mes (il meccanismo europeo di stabilità o fondo salva-Stati, ndr) e dell’Ue. '' No. Almeno, io non ho rapporti con Paragone. Dice che siamo innamorati di Draghi? E allora stia lì''.

Il senatore leghista ha rivolto toni duri anche al premier Giuseppe Conte: ''È quello che mi ha deluso di più del precedente governo, su di lui avevo aspettative a livello umano”. Il perché Centinaio lo spiega raccontando un retroscena. ''Gli avevo mandato un messaggio per capire insieme cosa fare, quando il governo non era ancora caduto. Lui mi ha risposto 'domani ci sentiamo', e non l'ho più sentito...".