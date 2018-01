Centrodestra, domani vertice ad Arcore tra Berlusconi, Salvini e Meloni

Domani si terrà un vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I tre leader proveranno a pianificare le strategie elettorali in vista del voto del prossimo 4 marzo. Inoltre verrà studiato, secondo fonti di Forza Italia, un piano per la campagna elettorale. Questo sarà il primo di una serie di incontri tra i tre esponenti del centrodestra in vista dell'appuntamento con le urne. Un secondo vertice invece si terrà "in casa Lega". E sulle mosse del centrodestra e sugli incontri tra i tre leader è intervenuto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani ai microfoni de l'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24: "Berlusconi si vedrà a breve con Salvini e la Meloni e poi ci saranno degli incontri per definire i programmi". E ancora: "Se vogliamo vincere le elezioni dobbiamo dire cosa vogliamo fare", ha aggiunto. Infine sulla necessità di un centrodestra unito è intervenuto Manfredi Ravetto segretario nazionale di MNR: "Piccole incomprensioni possono generare enormi danni, con riflessi devastanti sulle già critica situazione del Paese. Solo il centro-destra, se compatto, è in condizione di ottenere un'affermazione piena alle ormai imminenti elezioni. Così da potersi porre al timone e navigare in sicurezza nel mare agitato nel quale ci troviamo".