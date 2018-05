Il centrodestra vola: ancora su Lega e FI

Lo stallo politico e il rinvio sulla formazione del nuovo governo dopo le elezioni del 4 marzo fa sentire i suoi effetti nei sondaggi. Di fatto i partiti in questo momento devono fare i conti con gli elettori che si attendono risposte dopo aver espresso la propria preferenza alle urne. E secondo un sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera in questo momento il parttio che soffre di più è il Pd. Divorato da una vera e propria resa dei conti interna, il partito adesso scende al 18,3 per cento perdendo l'1,2 per cento in sette giorni.



Tiene il Movimento Cinque Stelle che si attesta al 33,7 per cento seguito dalla Lega di Matteo Salvini che sale al 21,2 per cento con un +1,7 per cento rispetto alla scorsa settimana. Cresce anche Forza Italia che tocca quaota 13,1 con un +0,2 per cento rispetto all scorsa settimana. In calo dello 0,7 per cento Frtelli d'Italia che arriva al 3,6. Sempre in basso Liberi e Uguali e Più Europa con 2,8 per cneto e 2,2 per cento. Il centrodestra resta la prima coalizione e tocca quota 39 per cento. A un passo dal 40 per cento che potrebbe dare la maggioranza.