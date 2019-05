Charlie Hebdo fa bestemmiare Gesù Cristo pur di attaccare Salvini

Charlie Hebdo, si sa, vive di provocazioni. Ma anche questa volta, come molte altre in precedenza, ha passato il segno.

Già, perché su una pagina della dissacrante rivista francese è apparsa una bestemmia messa in bocca a Gesù Cristo per fare satira (?) contro l'uso del rosario da parte di Matteo Salvini, colpevole di aver baciato la corona dopo la vittoria alle Europee del 26 maggio e anche in qualche comizio prima del voto.

Il disegno choc intitolato "Il calvario del rosario di Matteo Salvini" raffigura Gesù Cristo che si ritrae, bestemmia e dice: "In verità ti dico che hai l’alito che puzza". Dunque il settimanale transalpino analizza così il trionfo italico della Lega: "Salvini raccoglie voti ad ampio spettro e tenta di tutto per affermarsi come leader europeo di un’estrema destra multiforme che, in Italia, supera ampiamente il 40% se si aggiunge al risultato della Lega quello di Fratelli d’Italia e le briciole raccolte dai fascisti doc di CasaPound e di Forza Nuova. E, al contrario della sua amica Marine Le Pen, non avrà neppure bisogno di far finta di essere ecologista per cogliere l’onda verde, poiché in Italia i Verdi non hanno molto da offrire…" .

Peraltro la copertina dell'ultimo numero reca un doppio ritratto, quella della Le Pen e quello offensivo di Salvini, raffigurato infatti con forma fallica e con il nome "Le tete de pénis". E non c'è certo bisogno di traduzione per capirne il senso…