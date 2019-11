Che fine ha fatto Roberto Fico?

Parlare d'altro per (far) dimenticare. Da quando si è visto archiviare dalla magistratura la querela per diffamazione alle Iene sulla storia della colf pagata in nero, Roberto Fico sforna commenti a getto continuo. Ma senza entrare in tackle sulla politica. Troppo forte lo scandalo sollevato dalla trasmissione d'inchiesta di Italia 1, che nel 2018 aveva puntato il dito contro il presidente della Camera, reo di non avere regolarizzato la collaboratrice domestica che prestava servizio nella sua casa di Napoli. I giudici hanno dato ragione alle Iene e torto all'esponente del Movimento 5 Stelle. Per la magistratura sono state dette cose vere. E Fico, ahilui, ha dovuto incassare il colpo. Cercando di far parlare di sé il meno possibile. Come? Tenendosi fuori dal dibattito politico quotidiano. Limitandosi solo a qualche battuta di circostanza.

Ecco un elenco degli ultimi interventi pubblici del leader dei movimentisti grillini.

7 novembre, Liliana Segre: "È stata posta sotto scorta per le minacce ricevute: una sconfitta per tutti noi, un passo indietro per la società". 9 novembre, ex Ilva: "Arcelor Mittal vuole 5mila esuberi, si è rimangiata tutto ciò che aveva scritto nel contratto che aveva firmato". 13 novembre, Venezia: "Quanto sta succedendo è drammatico. Per questo voglio esprimere la vicinanza mia e della Camera ai cittadini. E ringraziare chi si sta adoperando per fronteggiarlo". 15 novembre, Vigili del Fuoco: "Da stamattina sono in piazza Montecitorio per chiedere maggiori tutele. Ho deciso di incontrare una loro delegazione alla Camera dei deputati e di ascoltare le loro richieste". E ancora. 15 novembre, minacce al giornalista Mario De Michele: "Troppo spesso i giornalisti nel nostro Paese rischiano la vita, questo è inaccettabile. Le istituzioni, la comunità devono stare al loro fianco". 17 novembre, vittime della strada: "Ci vuole un più intenso impegno sul piano dell'educazione al rispetto delle regole, dell'informazione e della prevenzione".

Sono solo alcune delle dichiarazioni di Fico, più tranquillo e meno battagliero del solito. Per forza. Il Movimento 5 Stelle, in particolare la corrente fedele al capo politico Luigi Di Maio, lo ha abbandonato al suo destino, invitandolo a parlare il meno possibile. Giocoforza, il più barricadero dei grillini ha obbedito. Pur continuando a lavorare nella direzione di un dialogo sempre maggiore con il Pd. Tramando nell'ombra una sintonia crescente con i dem e la sinistra, specialmente ora che le Regionali 2020 incombono.

Non solo in Emilia-Romagna e Calabria, ma anche nella sua Campania. Dove la sinistra, che ricandiderà il governatore Vincenzo De Luca, parte sfavorita rispetto al centrodestra guidato - pare - da uno tra Stefano Caldoro, Mara Carfagna e Clemente Mastella. L'ultimo sondaggio del quotidiano campano Il Mattino dà De Luca indietro di 8 punti rispetto al centrodestra e i 5S fermi al 18%. Insomma, la corsa del Pd parte in salita. Ecco perché qualcuno, tra i giallorossi, pensa a una riedizione del patto di Narni. In Umbria l'alleanza dem-pentastellati ha fallito. Ma in Campania potrebbe essere tutta un'altra storia.

Fico lo sa. E già si sta muovendo. Lo dimostra il colloquio avuto con Nicola Zingaretti e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, poco prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea dem, il 17 novembre. Un caffè e una chiacchierata di qualche minuto per fare il punto della situazione. Rigorosamente con la mano davanti alla bocca. Per Fico, e tutto il Movimento 5 Stelle, una necessità dopo la storiaccia della colf pagata in nero.