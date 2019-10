Chef Rubio attacca ancora su Twitter: "Lega non rappresenta l'Italia"

Gabriele Rubini ormai ci ha abituato con i suoi sproloqui sui socials. L'uomo meglio noto come Chef Rubio infatti pressochè quotidianamente attacca la Lega ed i suoi esponenti. Bersaglio dei vaneggiamenti del cuoco e conduttore tv stavolta è stato l'eurodeputato leghista Angelo Ciocca che ieri, durante un dibattito avvenuto all'Europarlamento sulla Turchia ed i suoi raid in Siria, prima di prendere la parola aveva tirato fuori una barretta di cioccolato turco a mò di provocazione.

" La @LegaSalvini - scrive Rubio - non rappresenta l’Italia e mai l’ha rappresentata. A Strasburgo non ce sete mai annati, e quando sete annati avete solo figure demm...a. Tipo qui: il cibo non si butta mai! Si protesta con contenuti e non con piazzate da pupazzi. Ridicoli".