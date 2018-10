Chi c'è dietro la Lega di Salvini: tra apertura a Sud e sovranismo

Dietro l'ascesa di Matteo Salvini e al cambiamento della Lega c'è anche Il Talebano di Vincenzo Sofo. Nato come " poco più che il blog di un gruppo di matti, che veniva dalla galassia identitaria ", spiega Sofo a La Verità, il sito ha iniziato a interessare Salvini dal 2011, quando l'attuale ministro dell'Interno e vice premier era ancora un eurodeputato. Nel tempo, con la fine della stampa ufficiale leghista e con il cambiamento del partito, Il Talebano ha iniziato a essere il vero think-tank dietro la rivoluzione della Lega targata Matteo.

Una rivoluzione sintetizzata anche dalla stessa persona del "Talebano", figlio di calabresi, una vita da "terrone" a Milano, e che si è avvicinato alla Lega quando l'essere originario del Sud e amico del Carroccio era visto come un tabù. Oggi che Salvini ha sfondato anche nelle regioni meridionali, quell'avvicinamento appare quasi profetico. Ed in effetti, è stato proprio da questo cambiamento di prospettive che è partita l'esperienza della Lega 2.0. Tra politicamente scorretto, sovranismo, identità, ma senza nazionalismo, il Talebano incarna perfettamente la rivoluzione di Salvini.

" L'idea di nazione ci sembrava limitata territorialmente, l'idea di patria per noi era più larga e più moderna, legata al concetto di Europa delle patrie ". E inizia a raccogliere un mondo fatto di gente che votava Lega, ma anche delusi di Alleanza Nazionale: orfani di una destra che Salvini ha cercato di raccogliere. Sofo ricorda a La Verità un convegno sull' identità del 2013 con Salvini e Pietrangelo Buttafuoco dove il futuro leader leghista parlò per la prima volta di sovranità e di progetto per il Sud. È in quel momento che il Carroccio ha deciso di cambiare.

Ma non c'è solo ideologia. Dietro l'avvicinamento con Salvini, c'è anche un fattore umano. " Ha la formazione del consigliere comunale che si occupa de tombino, non l'ha persa neanche ora da ministro. Ma ha l'apertura mentale di chi ha frequentato Bruxelles ". E Sofo racconta l'aneddoto di quando Salvini intervenne per risolvere la perdita d’acqua del soffitto in una casa popolare. " Matteo è fatto così: ha rapporto pazzesco con il territorio ".