Bersani: "Chi fa il saluto romano non può partecipare alle elezioni"

Per i giudici non è reato essere fascisti e manifestare il pensiero del Ventennio. Eppure, nonostante la recente sentenza della Cassazione, Pier Luigi Bersani non ci sta. E da piazza della Repubblica, dove sfilava il corteo antifascista organizzato dall'Anpi, invita a togliere il voto a chi fa il saluto romano. "Bisogna andare in piazza contro questi rigurgiti - spiega l'esponente di Liberi e Uguali - chi va a pochi metri da Marzabotto col braccio teso a dire 'sieg heil' non può partecipare alle elezioni, mi pare il minimo" .

Durante una cena elettorale di Liberi e Uguali a Milano, Bersani si è detto "preoccupato" per gli episodi di violenza che stanno macchiando questi ultimi giorni di campagna elettorale. "Ci sono rigurgiti fascistoidi con risposte sbagliatissime" , ha affermato conversando con l'Agi. "Al fascismo che tira su la testa si risponde come abbiamo sempre fatto - ha continuato - primo: andando in piazza tutti pacificamente. Secondo: rafforzando le leggi, perchè non posso vedere a Bologna gente con il braccio levato che dice 'sieg heil' partecipare alle elezioni" . Quindi, ha ricordato: "Chi è fuori dalla Costituzione è fuori dalle elezioni" . E infine: "Terzo: andando nel sociale, perchè loro raccolgono consenso dove c'è disagio e rabbia - ha concluso - l'ho sempre detto: dove non c'è la sinistra prima o poi va la destra" .