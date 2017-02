"Chi vota Salvini mi fa orrore". Attacco choc del vicepresidente della Regione Lazio

"Non capisco chi vota Salvini, anzi MI FA ORRORE" . Questa la frase di Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio in quota Sel, che ha mandato su tutte le furie il segretario della Lega Nord.

"Orrorifici amici, voi che cosa rispondereste a uno così??? P.s. Sempre bella l'idea di "democrazia" dei sinistri...", risponde Matteo Salvini dal suo profilo Facebook. Ma per capire cosa sia realmente successo bisogna fare un passo indietro a martedì quando Salvini è ospite della trasmissione "Agorà-Duemiladiciassette" in prima serata su RaiTre.