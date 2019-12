La Cisl boccia i giallorossi: "Manovra insufficiente"

I giallorossi, capitanati dal sedicente avvocato del popolo, gonfiamo il petto ed esultano per quella che è la manovra di bilancio per il 2020, dimenticandosi di dire che la finanziaria appena varata dalla maggioranza Movimento 5 Stelle-Partito Democratico – con la stampella di Italia Viva e Liberi e Uguali – contiene (nuove) imposte à gogo. Il voto decisivo e definitivo è arrivato nel tardo pomeriggio di lunedì 23 dicembre, quando l'Aula di Montecitorio ha approvato la legge di bilancio con 312 voti a favore e 153 contrari.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha salutato positivamente la Finanziaria e su Twitter, infatti, si è lasciato andare a un commento entusiasta con tanto di video che presenterebbe quelli che dovrebbero essere i vantaggi e i benefici per i cittadini italiani. Il premier ha così scritto: "Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili del fuoco, sanità, incentivi alle imprese. Crescita, sostenibilità, ambiente, welfare, lotta all'evasione fiscale: con fiducia guardiamo al futuro dei cittadini" . Insomma, "sarà un anno bellissimo", giusto per ricordare la tristemente celebre citazione del premier quando era leader dell'allora governo gialloverde

Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili del fuoco, sanità, incentivi alle imprese. Crescita, sostenibilità, ambiente, welfare, lotta all'evasione fiscale: con fiducia guardiamo al futuro dei cittadini pic.twitter.com/tu2ZAXvIPX — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) December 24, 2019

Al presidente del Consiglio ha fatto eco, poco dopo, il ministro degli Esteri e leader pentastellato Luigi Di Maio, che ha affidato a un lungo post su Facebook le sue sensazioni sulla legge di bilancio, definendola una "buona manovra" che farà il bene degli italiani, capace di sterilizzare le clausole di salvaguardia dell'Iva. Sarà…