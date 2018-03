La commissione Ue contro Salvini: "Tweet sui migranti da cancellare"

Un tweet di Matteo Salvini scatena l'ira di Bruxelles. "Dovrebbe essere cancellato nel giro di ventiquattr'ore" , ha tuonato il commissario alla Giustizia, Vera Jourova, biasimando il leader del Carroccio per un post contro alcuni migranti che avevano molestato una bambina a Venezia. "Un tweet del genere - ha commentato - può incitare la violenza" .

Durante una conferenza stampa per presentare le raccomandazioni della commissione Ue su come rispondere al contenuto illegale online, la Jourova ha risposto a una domanda su un tweet di Salvini del 18 gennaio. Al centro del post un episodio di cronaca nera a Venezia. Dopo che una bambina era stata molestata da alcuni migranti, il segretario della Lega Nord aveva scritto: "Poco più di una bimba, in pieno centro a Venezia. Ora è caccia a un gruppo di nordafricani. Spero che li prendano, li darei in mano ai genitori... Basta!" . Secondo la commissaria Jourova, è necessario "fare una valutazione caso per caso se un messaggio rientra nella definizione di discorsi vietati di incitazione all'odio" , cioè se "ha il potenziale di incitare la violenza nella vita reale" .