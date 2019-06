Conte, premier-pizzaiolo

"Oggi di nuovo a Napoli, una brevissima pausa a pranzo, giusto il tempo di mangiare una pizza...fatta da me" . Per qualche ora Giuseppe Conte sveste i panni del premier per vestire quelli del pizzaiolo e un grembiule blu.

Nel corso della sua visita nel capoluogo campano, il presidente del Consiglio ha avuto tempo e modo di improvvisarsi pizzaiolo – anche se, dice, lo ha fatto per tre anni, quindi almeno in questo ruolo di esperienza ne avrebbe già parecchia -, preparando una classica Margherita da Gino Sorbillo, storica pizzeria napoletana.

Una volta preparata e infornata, mettendo in mostra le sue doti – "Questo è il metodo dello schiaffo, per non farla attaccare (la pasta della pizza, ndr)" – il sedicente avvocato del popolo si è fermato a mangiare nel ristorante di Sorbillo, colpito nel mese di gennaio da una bomba carta.

Il tutto è stato immortalato dallo staff del presidente del consiglio, sulla cui pagina Facebook è stato pubblicato un video delle sue sapide gesta da premier-pizzaiolo per un giorno. Eccole: