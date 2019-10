Una coppia nell'esecutivo: il compagno di De Giorgi scelto tra i giallorossi

Una coppia al governo. È il destino di Alessio De Giorgi e Nicolae Galea, entrambi arrivati a ricoprire ruoli nell'esecutivo giallorosso al fianco dei ministri.

Il primo, era stato chiamato dal ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova, con un contratto da 80mila euro all'anno. Il secondo, invece, è appena diventato social media manager del ministro per le Pari oppurtunità e la famiglia, Elena Bonetti. Sul suo profilo Facebook la voce "lavoro" è già stata aggiornata e i post su Instagram mostrano la sua soddisfazione nell'aver ottenuto l'incarico.

A confermare il suo incarico è stato anche l'ufficio stampa della titolare del dicastero, senza però specificare il compenso di Galea. Il ragazzo è " stato scelto dalla ministra per il ruolo di esperto di social media ".

La Verità ha analizzato il suo curriculum, delineandone un profilo da appassionato renziano, tanto da aver ricevuto il premio di militante più attivo dallo stesso Matteo Renzi. In passato, poi, ha portato avanti battaglie politiche dem, come quella contro lo ius soli. Poi, nell'ottobre 2017 ha sposato De Giorgi, ai tempi responsabile della comunicazione digitale del Partito democratico. Negli anni successivi, Galea viene scelto prima come collaboratore dal senatore Andrea Marcucci (ora capogruppo del Pd in Senato), poi come collaboratore di Nicola Danti al Parlamento europeo e assistente di Alessandra Moretti.

Quest'anno, Galea ha collaborato con l'attuale viceministro dell'Istruzione, Anna Ascani, e con la sottosegretaria allo Sviluppo economico dell'esecutivo giallorosso, Alessia Morani. Infine arriva l'incarico appena affidatogli, come social media manager del ministro alle Pari opportunità.