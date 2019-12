Così Conte salvò i Paladino dalle loro grane con il Fisco

Ancora guai per Giuseppe Conte. Dopo l'inchiesta de Le Iene per la parcella per le prestazioni rese insieme al professor Guido Alpa – che poi prese parte alla commissione che lo esaminò e gli assegnò la cattedra di Diritto Privato all'Università di Caserta – ecco un'altra grana per il presidente del Consiglio.

Il direttore de Il Tempo Franco Bechis, infatti, scrive che con la cosiddetta "rottamazione ter" dell'autunno 2018, il premier fece un bel favore alla famiglia della sua compagna Olivia Paladino.

Già, perché per le aziende della famiglia Paladino, nei guai con il Fisco per circa 36 milioni di euro, la pace fiscale fu una vera e prorpia manna dal cielo. E l'allora decreto del governo gialloverde portava come primo firmatario proprio il nome e il cognome del sedicente avvocato del popolo, che volle fortissimamente quella misura. Grazie al provvedimento dell'esecutivo, insomma, i Paladino chiesero la rateizzazione – senza multe e interessi – per la bellezza di ventisette milioni di euro.

La rottamazione ter, di fatto, come scrive Bechis sulle colonne del quotidiano, diede un gran bell'aiuto a quel "piccolo gruppo di imprese che in quel momento erano senza liquidità schiacciate dalle cartelle degli esattori del fisco. Gruppo di imprese che appartiene a Cesare Paladino, alle figlie Cristiana e Olivia e al loro fratellastro Jhon Rolf Shadow Shawn, figlio di primo letto di Ewa Aulin, la bella attrice che sposò Cesare in seconde nozze. Olivia era ed è la compagna di vita del premier Conte, e papà Cesare pur non essendo i due sposati, è di fatto lo suocero" .

Ricordiamo inoltre come il nome di Cesare Paladino sia legato al Grand Hotel Plaza di Roma, di cui è gestore: l'imprenditore a giugno 2019 ha patteggiato davanti una pena a un anno e due mesi per l’accusa di peculato, per non aver versato la tassa di soggiorno per una cifra pari a due milioni di euro.