Così Zaccagnini avvicina Pd e Movimento 5 Stelle

Alla cerimonia per i 30 anni dalla morte di Benigno Zaccagnini, lo statista della Dc, c'era anche il grillino Francesco D'Uva. La sua presenza a Ravenna, dove è svolta la celebrazione, si può ricondurre al suo ruolo di questore dell'ufficio di presidenza di Montecitorio.

Ma, D'Uva non sembra essersi limitato a ricoprire il suo ruolo istituzionale. Il grillino ha infatti omaggiato lo statista con un tweet: " La storia di Benigno Zaccagnini incontra la storia del paese e di ognuno di noi, delle nostre radici- si legge nel post- Orgoglioso di aver rappresentato Montecitorio oggi a Ravenna alla presidenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ".

Poi, su Facebook, ha ribadito le stesse idee, aggiungendo come la storia di Zaccagnini " ci insegna a reagire e a costruire dialogando, a partire dal territorio" . E quel " costruire dialogando " potrebbe essere un primo, timido segnale di distensione tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, preoccupati forse dalle prossime regionali in Emilia Romagna, previste per il prossimo 26 gennaio.

Al momento, come ricorda Il Tempo, una possibile alleanza di sinistra per le regionali non sembra possibile, allontanata dal parere negativo di Luigi Di Maio, che preferisce correre da solo. D'altra parte, però, conquistare il voto in Emilia-Romagna sembra essere diventato fondamentale, anche per il governo: perdere le elezioni in Regione causerebbe probabilmente una crisi nella maggioranza. Per questo, tra i grillini c'è anche chi non disdegna un'alleanza col Pd a livello locale. Per il momento, però, il gradimento degli elettori verso i due maggiori candidati in Emilia sembra essere alla pari.