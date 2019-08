Crisi di governo, FdI raccoglie firme per chiedere il voto subito

Mentre M5s e Pd continuano a tessere contatti per la formazione del nuovo governo, da Fratelli d’Italia si alza sempre più forte il grido “elezioni subito” . Il partito guidato da Giorgia Meloni, nel fine settimana, ha organizzato numerosi appuntamenti in diverse città italiane con l’allestimento di banchetti per raccogliere le firme a sostegno della petizione per chiedere l’immediato ritorno alle urne.

In questo modo, Fdi ribadisce il proprio no ad "inciuci, trasformismi e governi che non siamo espressione della volontà popolare”.

“Sono già 50 mila le firme raccolte in tutta Italia questo fine settimana, sia sul nostro sito sia di persona, per chiedere elezioni subito”. Così il responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli da Civitanova Marche, presso il Lungomare Piermanni concessione n.1, dove ha partecipato ad una manifestazione insieme a numerosi parlamentari di Fdi tra i quali Augusta Montaruli, Luca De Carlo, Marco Osnato e il responsabile nazionale Enti Locali Guido Castelli.

“Nel momento in cui i partiti discutono al loro interno e tra loro e stanno tenendo bloccata l’Italia - spiega Donzelli - è necessario ridare la parola agli italiani senza accordi di palazzo per avere un governo solido e forte. Fra i firmatari ci sono moltissimi elettori del Movimento 5 Stelle che non vogliono l’accordo con il Partito Democratico e vogliono che immediatamente la parola torni agli italiani”.

Un duro attacco contro pentastellati e dem è stato lanciato dal deputato Fdi Andrea Delmastro, presente all’iniziativa di Civitanove Marche: “Mentre nei Cinquestelle e nel Pd si consumano oscuri giochi di palazzo contro la volontà popolare, Fratelli d’Italia anche oggi è in piazza a raccogliere firme per chiedere elezioni subito. Da una parte Di Maio, Renzi , Grillo, D’Alema che usano la democrazia parlamentare come scudo umano contro la volontà popolare. Dall’altra parte, orgogliosamente Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia che vogliono restituire la parola al popolo sovrano”.