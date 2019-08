Crisi governo, ora Renzi smentisce: "M5s? Non faccio accordicchi segreti"

L'inciucio Cinque Stelle e Pd non s'ha da fare. A dirlo è Matteo Renzi in un post su Facebook. L'ex premier commenta i quotidiani di oggi, dove si vocifera appunto dei contatti di queste ore tra i due partiti. "Oggi i giornali sono pieni di retroscena su accordi segreti tra noi e i Cinque Stelle. Qualcuno già ipotizza che io possa votare la fiducia a Fico premier. E perchè non Toninelli premier allora? O Di Battista? Sono ragazzi così preparati e competenti ... Dai, ragazzi, non scherziamo" spiega Renzi. E poi assicura: "Io non faccio accordicchi segreti".

Il senatore dem ne ha poi approfittato per attaccare il vicepremier leghista Matteo Salvini. "Salvini-Capitan Fracassa non digerisce il fatto che in questo Paese ci sia anche chi ragiona. Lui vuole i pieni poteri". E poi rincara la dose con il solito ritornello radical chic: "Vuole decidere lui tutto, dopo che da 26 anni lo stiamo pagando per non fare nulla se non diffondere odio e insicurezza".

Per l'ex premier "la crisi del peggior governo della Repubblica andrà in Parlamento nei prossimi giorni, seguendo le regole costituzionali".