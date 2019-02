M5s, Di Maio resiste (col trucco). Ma c'è chi vuole la sua testa

Dopo le devastanti elezioni in Abruzzo, dove è andata in fumo la metà dei voti, anche la Sardegna dà un'altra, pesantissima bastonata al Movimento 5 Stelle. Che arriva a perdere due elettori su tre. Una disfatta senza precedenti che adesso mette in discussione la leadership di Luigi Di Maio e il suo futuro di capo politico dei pentastellati. "Se ora, oltre i sondaggi, abbiamo anche verificato con elezioni regionali, che per quanto di altro livello, ci danno il polso di una indubbia e incontestabile perdita di consensi" , spiega all'AdnKronos la senatrice "ribelle" Paola Nugnes chiedendo ai vertici di "rimettere la palla al centro" .

Ospite a L'aria che tira su La7, il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, cerca di ridimensionare il flop sardo. "Credo che il Movimento 5 stelle sia ancora molto forte a livello nazionale" , dice. E assicura: "Alle prossime elezioni europee cresceremo rispetto a questi dati, senza ombra di dubbio, e non saremo tanto sotto rispetto alle elezioni politiche" . I dati, però, parlano chiaro: per i pentastellati le elezioni regionali sono una vera maledizione e rischiano di essere un amaro antipasto per le europee del 26 maggio. Una débâcle che ha radici profonde. Come fa notare il Messaggero, infatti, il 4 marzo 2018 raccolsero il 17% in Lombardia e il 27% nel Lazio. Lo stesso giorno in cui, a livello nazionale, trionfarono con il 32,5%. Malissimo andò anche alle regionali che si svolsero in Molise e in Friuli qualche settimana dopo. Ora, se dovessero confermarsi i flop incassati in Abruzzo e in Sardegno, anche nei prossimi appuntamenti in Piemonte e Basilicata i grillini dovranno fare i conti con altre due batoste.

Per evitare che lo stesso crollo venga registrato anche alle europee, la base è in fermento e vuole la testa di Di Maio. "Serve una riflessione profonda, che porti a decisioni importanti" , commenta ai microfoni dell'AdnKronos Luca Piras, il docente universitario escluso dalle primarie online del Movimento 5 Stelle. Tra le cause del crollo ci sarebbe, a suo dire, "un'eccessiva influenza dei portavoce rispetto alle istanze degli attivisti" che ha creato "un allontanamento" dei vertici dagli attivisti e vertice. "E - prosegue - in questo allontanamento si sono frapposti i portavoce, che invece di portare la voce l'hanno filtrata" . Per rispondere a questa crisi, Di Maio sta pensando a una profonda riorganizzazione a livello territoriale e nazionale, a partire da un'apertura alle liste civiche. "Tra domani e dopo domani - promette - ci saranno novità importanti" . Il suo obiettivo è, appunto, rendere il partito "più capillare" e metterlo in condizione di "rispondere meglio alle esigenze dei cittadini" . Ma per molti non è abbastanza. Ieri, in una intervista al Fatto Quotidiano, Davide Casaleggio ha preso le distanze sul restyling del partito. E persino per Beppe Grillo ha espresso forti criticità rispetto al capo politico che lui stesso ha nominato. "Con Luigi bisogna avere un po' di pazienza - ha detto nei giorni scorsi - ha 32 anni e ha ministeri impegnativi" .