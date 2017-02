Cuperlo cita Ramazzotti per chiedere le dimissioni di Renzi

"P er citare Eros Ramazzotti, ora che si avvicina Sanremo, 'Fermati un istante'. Non per tutta la vita, ma ora costruisci le condizioni per una stagione diversa ". La citazione molto pop è di Gianni Cuperlo, che si rivolge così a Matteo Renzi, durante un'assemblea di Sinistradem, convinto che serva "un'alternativache non può prescindere dal Pd, ma non quello di oggi".

" Se io fossi il segretario del Pd o se potessi dare a lui un consiglio fraterno, gli direi: 'cerca il bene della tua comunità', dimettiti domani e convoca il Congresso, sarebbe la via per misurarsi tutti, non solo lui, con una sconfitta, con una serie di sconfitte che possono punire non solo una leadership ma un intero progetto ", suggerisce Cuperlo.