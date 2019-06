Il ddl Concretezza è legge: norme contro i furbetti del cartellino

Con 135 sì, 104 no e 3 astenuti il ddl Concretezza ha ricevuto il via libera da parte del Senato diventando così ufficialmente legge. Il provvedimento in questione coinvolgerà le pubbliche amministrazioni; l'obiettivo principale è quello di dichiarare guerra e prevenire l'assenteismo.

Nell'articolo 1 vi è l'istituzione del "Nucleo della Concretezza" presso il Dipartimento della funzione pubblica: si tratta di un team di professionisti che sarà di aiuto alle varie amministrazioni " in percorsi di miglioramento delle prestazioni alla collettività ". Nell'articolo 2 è contenuta l'introduzione di misure dedite a scongiurare l’assenteismo: nello specifico attraverso sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sarà possibile verificare la presenza del lavoratore e i relativi orari di lavoro. Tali controlli, nell'ambito scolastico, sono previsti solo per i dirigenti scolastici esclusivamente ai fini della verifica dell’accesso.

