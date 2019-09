De Benedetti contro il governo: "Nato su pressioni esterne, meglio il voto"

Carlo De Benedetti dagli studi di La7 si schiera contro il governo targato Movimento 5 Stelle-Pd. L'ingegnere ne ha avute per tutti e - ripercorrendo le varie tappe della crisi - ha salvato solo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: " Ad agosto è successo di tutto. L'unico che si è comportato in maniera impeccabile, cioè secondo quanto previsto dalla Costituzione, è stato il presidente Mattarella. Il premio del trasformismo va a Conte, quello della falsità a Renzi ". L'imprenditore ha ammesso che si sarebbero verificate " pressioni esterne " per arrivare al parto di questo esecutivo, ribadendo che a suo giudizio sarebbe stato meglio tornare alle urne e dare la parola agli italiani.

Non sono poi mancati gli attacchi a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio: il leader della Lega " ha confuso il Viminale con il Quirinale, pensava che tutto dipendesse da lui ma per fortuna non è così "; al capo politico del M5S va invece " il premio assoluto per maggiore incompetenza " per esser riuscito " a far richiamare il proprio ambasciatore dalla Francia, un paese che ci è sempre stato amico, e adesso fa il ministro degli Esteri ".

Tutto nelle mani di Renzi

Ospite a Otto e mezzo, programma televisivo condotto da Lilli Gruber, ha poi toccato il tema della durata dell'esecutivo: " Durerà fino a che Renzi vuole che duri, perché controlla ancora molti parlamentari. I padri di questo governo si chiamano Renzi e Grillo, e non mi sembra un grande albero genealogico ".

Il discorso del premier Giuseppe Conte lo scorso 20 agosto è stato valutato in maniera positiva, ma è stato ritenuto " inadeguato sedersi con il PD dopo aver firmato tutti i decreti sicurezza, la Diciotti. Penso che lui sia un manager, non un politico. Gestisce la politica come se dovesse rispondere agli azionisti, che per lui sono il popolo ".