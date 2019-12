De Luca benedice le sardine e sfida (di nuovo) Salvini

Vincenzo De Luca benedice la piazza delle Sardine, esorcizza i social e sfida a dibattito, ancora una volta, il leader della Lega Matteo Salvini. Il governatore della Campania è arrivato a Milano a inaugurare Spazio Campania e, incalzato dalle domande sulle strategie social dell’ex ministro dell’Interno, da poco sbarcato anche sulla piattaforma cinese di Tik Tok, ha dichiarato: “Tik Tok, Tic Tac, la Besta, la Controbestia: rimango tenacemente convinto che alla fine contino i fatti. Puoi inondare di balle e di fake news i social per uno, due, tre, cinque anni; poi alla fine capita di trovarti le piazze piene di ragazzi che si sono rotti le scatole delle fesserie”. Il riferimento è, chiaramente, all’iniziativa delle Sardine che, pochi giorni fa, sono scese in piazza anche nella “sua” Salerno.

De Luca ha poi proseguito: “Lo sappiamo tutti che l’80% di ciò che c’è sui social son cose inventate, costruite a tavolino, sono algoritmi. Dietro i tweet che arrivano non ci sono nemmeno esseri umani ma ci sono algortimi e soldi, coi quali pagare quegli algoritmi. Non mi preoccuperei di queste sciocchezze”. “Demoliti” i social, De Luca passa al guanto di sfida a Salvini: “Piuttosto chiederei a Salvini un confronto civile, siccome ha bazzicato molto per il Sud dicendo cose assolutamente inaccettabili mi piacerebbe fare un confronto sulla sanità del Nord e quella della Campania. Un confronto sui temi sociali, sui temi dell’autonomia differenziata, dell’unità nazionale, dell’ambiente. A me piacerebbe un confronto di questo tipo anche perché ho un rapporto di cordialità e di amicizia con tanti amici della Lega. Con il collega Fontana abbiamo un rapporto di cordialità, Massimo Garavaglia è una persona perbene”. Intanto De Luca aveva già tenuto a ricordare che “C’è un Sud della lamentazione, dei debiti permanenti, della clientela politica, dei matrimoni coi cavalli bianchi a piazza del Plebisicito e un Sud fatto di rigore spartano che accetta la sfida dell’efficienza”.

Non si tratta della prima sfida che il governatore campano lancia a Salvini che già qualche settimana fa aveva rivolto pesanti critiche all’operato dell’amministrazione regionale. Salvini aveva lanciato critiche sui rifiuti e De Luca gli aveva risposto piccato: "Quando parli di noi ti devi alzare in piedi e portare rispetto. Oggi la Campania è un’altra regione".

