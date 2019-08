Decreto Sicurezza bis, Airola (M5S): "Non voterò contro il governo"

"Di sicuro non voterò contro il governo” . Alberto Airola, senatore NO TAV e dissidente grillino, intervistato dal Corriere della Sera, esprime le sue perplessità sul decreto Sicurezza bis che si voterà stasera a Palazzo Madama.

Airola, così come Elena Fattori, un'altra senatrice dissidente, potrebbe decidere di uscire dall'Aula. “Mi prendo queste ore che mancano per decidere. L’ideale sarebbe votare la fiducia al governo avendo la garanzia di poter contare su una dirigenza M5S di polso capace di riportare alcune norme nell’alveolo del rispetto dei diritti umani” , spiega il grillino "ribelle". E aggiunge: "Di sicuro non posso far cadere il governo perché ho la certezza che quello che arriverebbe dopo sarebbe molto peggio per l’Italia e gli italiani" . Secondo Airola, senza questo governo, non sarebbe possibile "realizzare quello che abbiamo promesso ai cittadini". Resta il fatto che ad Airola il decreto Sicurezza bis proprio non gli piace: "In queste settimane alcune criticità sono state eliminate, qualcosa è stato rivisto, anche per il lavoro fatto in Commissione. Ma ci sono ancora aspetti che non mi convincono". Non solo. Airola insiste: "E io, per esempio, rimango fortemente contrario alla Tav e non intendo lasciare campo aperto a chi vuole farla".